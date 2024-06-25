Амир Закиров первый казахстанец, который выступит на Олимпийских играх по брейк-дансу

Североказахстанский спортсмен Амир Закиров стал первым казахстанцем в истории, который выступит на Олимпийских играх в брейк-дансе. Квоту Амир завоевал по итогам выступления на отборочном турнире в Будапеште. Спортсмен дошёл до финала, где показал второй результат, уступив би-бою Lee из Нидерландов. Третье место занял Hong10 из Южной Кореи. По итогам двух этапов квалификационной серии Амир набрал 71 очко. В общем зачёте казахстанский би-бой занял шестое место, что и позволило ему взять путёвку. Брейкинг впервые попал в олимпийскую соревновательную программу. Таким образом, квота нашего земляка является исторической. Он станет первым казахстанцем, кто представит страну на Играх в этом виде спорта.



Камилла Карим