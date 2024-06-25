Активисты Жамбылского района напоминают жителям о важности соблюдения здорового образа жизни

26 июня отмечается Международный день борьбы с наркоманией. В преддверии этой важной даты специалисты молодежного ресурсного центра Жамбылского района организовали показательное выступление юных спортсменов, провели веселые старты среди молодежи. Жители района соревновались в ловкости, скорости и смекалке. Активисты призывают североказахстанцев соблюдать здоровый образ жизни, заботиться о себе и своих близких.

АЙНУР ИЛЬЯСОВА, и.о. директора молодежного ресурсного центра Жамбылского района:

— Молодёжный ресурсный центр Жамбылского района призывает всех отказаться от вредных привычек. В показательных выступлениях участвуют наши призеры в количестве 80 человек.



Валерия Филатова