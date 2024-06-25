372 млрд тенге направят на развитие переработки сельхозпродукции

По поручению главы государства разработан Комплексный план развития переработки сельскохозяйственной продукции до 2028 года. Документ представлен на утверждение правительству, сообщает пресс-служба Министерство сельского хозяйства. При этом немаловажную роль играет системное решение сырьевой проблемы. Для этого власти намерены запустить крупные проекты в агропромышленном комплексе. Запланировано финансирование 65 молочно-товарных ферм на сумму 100 млрд тенге. Это позволит обеспечить дополнительное производство 372 тысяч тонн молока в год.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, министр сельского хозяйства РК:

— Эти меры стали беспрецедентными в отрасли сельского хозяйства и будут продолжены. При этом по поручению Главы государства с 2024 года программа охватывает больше направлений. Теперь наряду с финансированием МТФ, орошения, овощехранилищ и птицефабрик, будут финансироваться еще 8 направлений, в том числе предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции.

В этом году посевные площади кормовых культур в стране увеличились до 3,4 млн гектаров, что на 314 тысяч гектаров больше уровня прошлого года. К 2026 году планируется доведение посевных культур до 3,6 млн гектаров.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, министр сельского хозяйства РК:

— Залогом повышения урожайности является внесение минеральных удобрений. Так, если в прошлом году за весь год было внесено 670 тыс. тонн, то в текущем году запланировано внесение 1,5 млн тонн удобрений и на данный момент уже приобретено 962,5 тыс. По линии Продкорпорации сформирован постоянный фуражный фонд для реализации фермерам по удешевленным ценам в объеме 235 тыс. тонн. Данные меры способствуют обеспечению перерабатывающей отрасли качественным, доступным сырьём в достаточном объёме.

Реализация Плана придаст хороший импульс развитию пищевой и перерабатывающей промышленности, позволит увеличить валовое производство переработанной продукции в 1,4 раза и также повысить долю переработки сельхозпродукции АПК.

Камилла Карим