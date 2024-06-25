15 подростков отдохнули в летнем лагере «АНК Kids»

Третий год подряд представители областного филиала Ассамблеи народа Казахстана реализует проект детского летнего лагеря «АНК Kids». Как и прежде, в нём приняли участие подростки — представители различных этносов. В этом году к ним присоединились дети из семей, пострадавших от паводка. В течение 8 дней они участвовали в викторинах, интерактиве с аниматорами, ознакомились с культурой разных народов. Запомнилось детям посещение контактного зоопарка, парка аттракционов и кинотеатра. Провели для них и мастер-класс по танцам. За время летнего лагеря мальчишки и девчонки подготовили гимн «АНК Kids» о дружбе и единстве. Они спели его на закрытии лагеря, и, по традиции, устроили флешмоб.



Диана Салихова