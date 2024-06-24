В СКО продолжают чипировать домашних животных

Трехлетнего питомца Ольги Ефимовны зовут Тобик. Теперь он попал в базу данных. Информацию о нем и его владельце можно прочитать, отсканировав чип. Он представляет собой маленькое устройство размером с зернышко, которое вводят между лопатками. По словам ветеринаров, процедура безболезненна и не вызывает никакого дискомфорта.

ОЛЬГА ЧЕРНЫШОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА МАМЛЮТСКОГО РАЙОНА:

— Мы благодарны ветстанции нашей, что они нам, нашим животным внимание уделили. Чипирование бесплатно. Не нужно этого бояться. Мы, допустим, самые первые поехали, прочипировали собачку нашу. Мы за нее теперь не боимся, что она куда-то убежит.

Зарегистрировала свою трехлетнюю собаку и Разалья Закирова. Идентификация облегчит поиск и возврат четвероного, а также позволит хозяину беспрепятственно вывозить его за границу.

РАЗАЛЬЯ ЗАКИРОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА МАМЛЮТСКОГО РАЙОНА:

— Есть такое положение – чипировать собак. Мы не против, собаку звать малыш, домашних животных больше нет. И безопасно, и для собак, я думаю, не больно. Советую другим, кто держит животных, чипировать.

Питомцев ставят на учет с 5-6-ой недели жизни. Обратиться можно в ветеринарные клиники, а также ветеринарные станции по месту проживания. Между тем, при отказе от регистрации животного в единой базе владельцам грозит штраф от 10 до 30 МРП.

АЛЕКСАНДР БЕРНИКОВ, ВЕТЕРИНАРНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ВЕТЕРИНАРНОЙ СТАНЦИИ МАМЛЮТСКОГО РАЙОНА:

— На сегодня по Мамлютскому району у нас зачипировано более 200 голов. В том числе 50 кошек и 150 собак. 86 голов – это только по Мамлютке. Хозяева могут контролировать своих животных, где они находятся, в любое время могут к нам обратиться, если собака где-то пропала, мы можем ее идентифицировать.

С начала года в области прочипировано 3 016 собак и кошек. Для социально уязвимых слоев населения услуга бесплатная, остальным обойдется от 3 500 до 6 000 тенге. Специалисты напоминают об ответственном отношении к своим питомцами и их постановке на учет.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Кызылжар»/