В казахском музыкально-драматическом театре имени С. Муканова завершили 25-й сезон

В прошлую пятницу коллектив казахского музыкально-драматического театра имени С.Муканова торжественно закрыл 25-й театральный сезон. По случаю знаменательного события любителям искусства представили один из лучших спектаклей — «Саран».

Посмотреть спектакль пришёл полный зал. Среди них есть и те, кто впервые переступил порог театра.

САУЛЕ БАЙМУРАТОВА, жительница г. Петропавловска:

— Сегодня я впервые пришла в театр. Думаю, спектакль будет очень интересным. О выступлении я узнала из социальных сетей.

Есть и постоянные зрители, которые не пропускают ни одного спектакля.

САМРАТ КУСКЕНОВ, житель г. Петропавловска:

— Лично я часто прихожу в театр. Каждое выступление очень запоминается. Я доволен работой режиссеров. Это результат долгой и упорной работы всех причастных к театру. Думаю, что развитие и возрождение театра находится в руках самих зрителей.

Дулат Ташкен работает в театре уже 14 лет. За это время работал со многими известными актёрами и режиссёрами.

ДУЛАТ ТАШКЕН, актёр казахского музыкально-драматического театра имени С. Муканова:

— Я сыграл очень много ролей за 14 лет. Среди них есть великолепные роли, которые мне очень нравятся. Глядя на них сейчас, я поражаюсь тому, как летит время. Театр — это история. Я стараюсь искать общий язык и работать с каждым режиссером, который приезжает в наш театр. Именно через режиссеров начинаешь раскрываться с разных сторон.

Следующий театральный сезон откроется традиционно осенью. Артисты и режиссёры подготовят для любителей искусства много премьер и покажут уже всеми полюбившиеся спектакли.



Валерия Сиваш