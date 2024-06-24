Стартовала Неделя охраны репродуктивного здоровья населения

Возможно ли спланировать рождение малыша? Почему бесплодие всё чаще звучит для молодых пар как приговор? Эти и другие вопросы обсудили на брифинге. Посвятили его старту Недели охраны репродуктивного здоровья населению. В области действует программа по планированию семьи и охране репродуктивного здоровья. В неё входит профилактика нежелательной беременности, абортов, различных инфекций, использование методов контрацепции, половое воспитание подростков. В настоящее время в области проживают около 123 тысяч женщин фертильного возраста — от 18 до 49 лет. Из них около половины состоят на учете по заболеваниям.

ЕЛЕНА КАЛЮЖНАЯ, главный внештатный акушер-гинеколог управления здравоохранения СКО:

— 2880 состоят на диспансерном учете по вынашиванию беременности, и, к сожалению, 52% женщин страдают экстрагенитальными патологиями, а 25 женщин мы наблюдаем в ручном режиме, потому что беременность им противопоказана. Подростков в нашей области, девочек, мы наблюдаем 10950, 4% девочек. Они страдают тяжелыми экстрагенитальными патологиями, все они состоят на диспансерном учете. Конечно, мы даем большую роль пропаганде вреда ранней беременности. В этом году уже за 5 месяцев 2024 года 4 девочки — подростка уже сделали медицинский аборт.

3 года в республике действует программа «Аңсаған сәби». За это время было выделено 608 квот на процедуры ЭКО по Северо-Казахстанской области. Положительный результат у 194, из них 25 — двойни.

ЕЛЕНА КАЛЮЖНАЯ, главный внештатный акушер-гинеколог управления здравоохранения СКО:

— Это очень хороший показатель реализации этих программ и, конечно, для этих семейных пар. Встречаются пары, которые по 8-10 лет они страдали бесплодием. И действительно, вот эта программа абсолютно бесплатная. Программой занимается внештатный репродуктолог при управлении здравоохранения, есть комиссия по отбору выдачи этих квот.

В стране стартовала Неделя репродуктивного здоровья населения, в рамках которой с понедельника в каждой поликлинике региона будут проводиться профосмотры, скрининги и консультации. Часы приема — с 9:00 до 18:00.

Камилла Карим



