Семинар по реализации проекта «Читающая школа — читающая нация» прошел в Есильском районе

Около 30 библиотекарей и педагогов-психологов посетили областной семинар по реализации проекта «Читающая школа — читающая нация». Местом встречи стал детский оздоровительный лагерь «Родник» в Есильском районе. Семинар открыли яркой концертной программой.

ТАТЬЯНА АБДУЛОВА, методист отдела образования Есильского района:

— Сегодня каждый из библиотекарей нашего района подготовили мастер-классы. Эти мастер-классы они проводили с отдыхающими детьми. 8 станций. Каждая станция неповторима, начиная от творческих проектов и форм, методов работы с детьми по привлечению их к читательской деятельности.

В рамках нового проекта работники школьных библиотек реализуют свои идеи в самых разных направлениях. В основном, это экология, национальная культура, краеведение. Посредством игр дети узнают интересные факты, получают полезную информацию.

ЕЛЕНА САДОВСКАЯ, заведующая библиотекой Корнеевской средней школы, Есильский район:

— У нас станция совместно с Явленской школой. Тема — экология. Девиз наш — «Мы с книгой открываем мир природы!» Мы с детьми, учащимися нашей школы и ребятами из лагеря, будем распутывать паутину и освобождать насекомых. Дети станут настоящими энтомологами, это наука, которая изучает насекомых. Использовали художественные книги. «Стрекоза и муровей», «Баранкин, будь человеком!», там Баранкин тоже превращался в насекомых, «Тараканище», «Муха-Цокотуха».

Активное участие в областном семинаре приняли дети. Они помогали педагогам презентовать свои труды, демонстрировали музыкальные и актёрские способности.

Сегодня многие из ребят впервые оказались в лагере. Однако, они уже успели проникнуться красотой природы и особенной атмосферой.

— Такая атмосфера…Все не такое, как в школе.

— Интерьер красивый, воздух свежий.

— Я сюда уже ездила, тоже выступала здесь.

Семинары на свежем воздухе — отличная возможность для того, чтобы обменяться опытом со своими коллегами, подчерпнуть что-то новое и изменить старое.

СВЕТЛАНА МИХЕЕВА, заведующая библиотекой средней школы №1 им. М.Айтхожина, г Петропавловск:

— Нас благодатно встречает есильская земля. Мы сегодня посетили лагерь «Родник». Мы просто в восторге от того, какая работа проводится библиотекарями. Если все так и будет продолжаться и приумножаться, то проблем с детским чтением не будет никогда. Спасибо большое. Очень много интересных мероприятий мы сегодня посмотрели, послушали. И самое главное — все это проводится для детей. Дети принимают активное участие. Они занимаются, читают, отдыхают.

Дата проведения областного семинара совпала с началом второй смены в детском лагере. Ежегодно «Родник» посещают не только маленькие есильцы, но и дети из других районов.

АКЫЛБЕК БАЙЗАКОВ, директор детского оздоровительного лагеря «Родник», Есильский район:

— Первая смена у нас началась 10 июня и закончилась 19-го. Сегодня началась вторая смена, дети вчера заехали. На каждый сезон у нас 12 сотрудников. Это старший вожатый, 8 вожатых, физрук, плаврук и музыкальный руководитель. Дети всегда заняты. Без дела никогда не сидят у нас. Отдыхают.

Этим летом «Родник» начал свою работу одним из первых в области.

Валерия Филатова