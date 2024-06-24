С Днем первого олимпийца поздравили женщин в перинатальном центре

Международный день первого олимпийца отмечается во многих странах мира 23 июня с 1948 года. Устраивают забеги, спортивные мероприятия. Празднуют 4-й год подряд его и в областном перинатальном центре. Сегодня женщин, которые стали мамами 23 июня, приехал поздравить генеральный директор многопрофильной областной больницы Сакен Амрин.

САКЕН АМРИН, генеральный директор многопрофильной областной больницы:

— Мы, конечно, не могли оставить без внимания такой праздник. Мамы были награждены специальными сертификатами министерства здравоохранения, помимо этого нас поддержала Ассамблея народа Казахстана, которая сделали подарки со своей стороны.

Всего за прошлые сутки в перинатальном центре появились на свет 10 малышей. А с начала года по области мамочками стали 1952 женщины. Помимо этого участились случаи рождения двойняшек, за период текущего года 12 случаев. Каждой роженице в перинатальном центре уделяют особую заботу и внимание.

НАТАЛЬЯ САЛОХИНА, руководитель блока неонатологии областного перинатального центра:

— Деток вместе с мамами переводят в послеродовое отделение, где им оказывается помощь. Плюс еще детские медсестры у нас инструктируют молодых мам и повторно родящих методом ухода, наблюдением, о тревожных признаках мы рассказываем. Также, если у нас встречаются проблемы по грудному вскармливанию, у нас работает медсестра, которая непосредственно работает уже с каждой женщиной, у которой какие-то проблемы случаются.

Среди женщин, родивших в праздник Дня первого олимпийца, оказалась и Дарья Островная. В воскресенье она стала мамой девочки Маргариты.

ДАРЬЯ ОСТРОВНАЯ, жительница г. Петропавловска:

— Это мой первый долгожданный ребенок, чему я, конечно, безумно рада. Благодарность хотелось бы выразить перинатальному центру за такую поддержку и внимание, которое было мне оказано в период схваток и родов. Все прошло просто замечательно, большая благодарность персоналу, непосредственно врачу, который принимал роды. Тоже было неожиданно и приятно, что нам проявили такое внимание. Большое спасибо за ценные подарки. И, конечно же, за то, что проявили внимание в такой момент, когда девушки и женщины очень чувствительны. Это очень много стоит, спасибо большое.

Вручить подарки и поздравить мамочек приехали и члены комиссии по делам женщин и семейно- демографической политики Северо- Казахстанской области.

ЕЛЕНА СЕМИДОЦКИХ, заместитель председателя комиссии по делам женщин и семейно — демографической политики СКО:

— Приехали в перинатальный центр, чтобы поздравить женщин, которые родили 23 июня — в Олимпийский день. Пожелать им крепкого здоровья, скорейшего восстановления им и детям. Конечно же, мы приехали с подарками от нашей комиссии. Мы приготовили косметические наборы, боди для деток и памперсы, что как раз необходимо в ближайшее время.

В планах комиссии как можно чаще выбирать знаменательные даты и охватывать как можно больше новорожденных.

Александра Рудина

