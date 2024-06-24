Работы мехбригад проинспектировал глава региона

В Кожевенном посёлке трудятся мехбригады трех районов. Аким области Гауез Нурмухамбетов ознакомился с проводимой работой. Обстановку доложил представитель штаба района Шал акына. Так, в одном из двухэтажных домов Вадим Волков проживал 32 года. Сейчас там ведутся работы по капитальному ремонту.

САЯТ ОМАРОВ, заместитель акима района Шал акына:

— Подрядчик у нас работает. Все мехбригады здесь. У нас здесь 5 квартир, мы ремонтируем. До 1 июля мы здесь всё закончим.

Всего районная бригада охватит 143 дома от улицы Чайкина до Молодого Кожевника. На сегодня снесли 38 домов, признанных непригодными для проживания. Остальные будут ремонтироваться. А в дальней стороне трудится мехбригада Жамбылского района. Жители довольны их работой.

— Вы качество проверяете?

От наводнения здесь пострадало 137 домов. 109 из них признаны аварийными. На сегодня бригады штаба из Жамбылского района снесли более 20 домов. А вот ремонту здесь подлежат 28 домов, но больше половины из них жители решили реставрировать самостоятельно. Над остальными трудятся мехбригады. В этом доме по улице Рыжова работы проводят специалисты из Есильского района.

ЕРЖАН МУСТАФИН, заместитель аким Есильского района:

— По Вашему поручению мы усилили — сейчас 40 человек работает. Это 8 мехбригад. Из 16 ремонтопригодных, мы зашли в 11, 2 уже завершили, в 9 работы идут. Это 69%. Собственниками самостоятельно 14 домов ремонтируются. В 5 зашли. Финансирование полное.

Посёлок Заречный закреплен за Акжарским, Мамлютским, М.Жумабаева и Тимирязевским районами. Последним предстоит восстановить 11 домов.

— Я один подрядчик. Два дома у нас деньги еще не перечислили. Мы своим средствами, чтобы время не терять сделали пол.

Позже глава региона ознакомился с ходом работы в микрорайоне Подгоры. Мехбригада Уалихановского района отвечает за 146 домов. Более 110 из них — аварийные. Для масштабных работ из района мобилизовали 35 человек и порядка 15 единиц спецтехники.

ТАЛГАТ САГИТОВ, заместитель акима Уалихановского района:

— Сейчас мы уже собираем согласие, тут идет снос и сразу сделаем рекультивацию. На сегодня мы 4 дома снесли. Техника у нас тяжелая. Мы хотим по улице уже идти и в круговую, чтобы асфальт не портить.

Последний пункт — село Тепличное. Здесь работает бригада из Аккайынского района. После объезда всех участков глава региона поручил сделать акцент на качестве.



Диана Салихова