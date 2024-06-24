Парламент Казахстана утвердил отчет правительства и Высшей аудиторской палаты о выполнении республиканского бюджета за 2023 год

Депутат Айдарбек Ходжаназаров отметил, что на прошлых обсуждениях звучала критика по вопросам дефицита бюджета, неэффективного расходования средств и недостатка финансирования социально-экономических проектов. Он подчеркнул необходимость рассмотрения проблемы в контексте экономической силы страны.

Ходжаназаров выделил основные направления: большие потери бюджета из-за налоговых льгот (9,5 трлн тенге в 2022 году), несовершенство таможенного и налогового администрирования, высокая доля теневой экономики (около 20%, или 19,5 трлн тенге), и недооцененное налогообложение игорного бизнеса.

В условиях ограниченных бюджетных ресурсов, Ходжаназаров предложил сосредоточиться на приоритетных отраслях, оптимизации бюджетных расходов и поддержке бизнеса.