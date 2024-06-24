Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров сообщил, что для обеспечения роста экономики планируется инвестировать 9,6 трлн тенге

«На сегодня мы определили источники и направления для инвестиций: в инфраструктуру, обрабатывающую промышленность, агропромышленный комплекс. Если говорить о цифрах, то мы оцениваем инвестиции для обеспечения роста экономики в размере 9,6 трлн тенге», — сообщил глава Миннацэкономики.

По его словам, в эту сумму включены бюджетные инвестиции, которые уже предусмотрены в бюджете, и внебюджетные источники инвестиций.

«Основную часть занимают внебюджетные источники инвестиций в размере 7 трлн тенге. В первую очередь, это средства наших национальных холдингов. Вся свободная ликвидность, которая есть у «Самрук-Қазына» и «Байтерека», направлена на эту программу роста. Второй источник – это внутренний и внешний рынки капитала. Мы активно задействуем сейчас внутренние ресурсы. Это средства банков второго уровня и других институциональных внутренних инвесторов», — отметил Нурлан Байбазаров.