Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров объявил о начале активного восстановления водохозяйственной системы страны

«Паводки, которые прошли весной, показали неразвитость инфраструктуры водохозяйственной системы страны. Мы определили 16 проектов, которые требуют инвестиций в размере более 500 млрд тенге», — заявил вице-премьер в интервью Primeminister.kz.

По его словам, источники этих инвестиций определены. На стадии привлечения — льготное финансирование со стороны Исламского банка развития. Средства предоставляются на длительный период и по очень низкой ставке, что позволит решить накопившиеся проблемы в этой сфере. Обновление водохозяйственной системы будет включать строительство водохранилищ и оросительных каналов, а также укрепление технической инфраструктуры служб.