«Цех» по производству незаконного алкоголя на складе ликвидировали полицейские

В распоряжение сотрудников управления по борьбе с организованной преступностью областного департамента полиции поступила информация о факте незаконного хранения безакцизного алкоголя. В рамках работы по профилактике бытовых преступлений, совершаемых в состоянии опьянения, полицейские совместно с сотрудниками департамента экономических расследований осуществили проверку поступивших сведений. На складе, принадлежащем 34-летнему жителю Петропавловска, был обнаружен «цех» по производству контрафактной спиртосоджержащей продукции. Из помещения изъяты 660 подготовленных розливу бутылок с поддельными акцизными марками, 44 пятилитровые пластиковые бутыли с поддельной спиртосодержащей продукцией, 11 пятилитровых бутылей чистого спирта, акцизные марки, стеклотара, 200-литровая бочка, спиртометр и другое оборудование. Собранный по данному факту материал внесён в Единый реестр досудебных расследований сотрудниками областного департамента экономических расследований.

Александра Рудина