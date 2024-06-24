75-летний юбилей Жарасбая Сулейменова отметили в Kozybaev University

9 июля празднует свой 75-летний юбилей общественный деятель и Почётный журналист Республики Казахстан Жарасбай Сулейменов. В преддверии этого в Северо-Казахстанском университете им. Манаша Козыбаева провели круглый стол. Пригласили студентов, журналистов, преподавателей университета и, конечно, друзей самого общественного деятеля.

ЖАНАР ТАЛАСБАЕВА, и.о. члена Правления по академическим вопросам Kozybaev University:

— Цель сегодняшнего мероприятия – показать будущему поколению творчество человека, внесшего неизмеримый вклад в культурную жизнь нашей республики. Лично я участвовала во всех юбилеях писателя. Это очень хороший и грамотный человек.

Почти полвека Жарасбай Сулейменов посвятил журналистике. Трудился в разных средствах массовой информации, рассказывал о родном крае. Он — автор трудов и журналов «Магжан».

ЖАРАСБАЙ СУЛЕЙМЕНОВ, Почётный журналист РК:

— Я написал много различных произведений о событиях в жизни. Мой любимый жанр — изображение внешнего вида горожан. Не могу как-то оценить своё творчество. Просто хочу поблагодарить всех, кто пришёл меня поздравить, кто читает мои труды и, конечно же, моим наставникам, которых, к сожалению, уже много лет нет с нами. Сейчас много хороших журналистов, поэтому моя душа спокойна.

Он написал много трудов по журналистике. Студенты университета до сих пор обучаются по его книгам, говорит заведующая кафедрой «Журналистика» Татьяна Морозова.

ТАТЬЯНА МОРОЗОВА, заведующая кафедрой «Журналистика» Kozybaev University:

— Мы желаем юбиляру долгих лет, крепкого здоровья и ждём его новые произведения. Тема родного края всегда очень близка зрителю, слушателю и читателю. Я думаю, что его труды будут актуальными ещё много лет.



Валерия Сиваш