5-дневный семинар по профилактике религиозного экстремизма проходит в регионе

«Основные принципы светскости», «Как не стать жертвой деструктивных религиозных течений», «Методы вербовки» и другие темы обсуждают сегодня в областной библиотеке им. С.Муканова. Здесь проходит обучающий семинар.

МЫРЗАБЕК ТУЙГАНОВ, руководитель учебного центра Академии МВД РК им.Ш.Кабылбаева, г. Костанай:

— Основная цель сегодняшнего мероприятия и всех встреч, что будут проводиться в СКО на этой неделе, — поделиться опытом с нашими коллегами, которые работают в сфере профилактики религиозного экстремизма и деструктивных религиозных течений. Дать совет нашим коллегам, как разрешать какие-то конфликтные ситуации или ситуации, которые могут привести к конфликтам, и в том числе разжиганию межрелигиозной розни.

Среди участников встречи — специалисты в сфере регилии, секретари антитеррористической комиссии, председатели этнокультурных объединений, специалисты отдела внутренней политики районов и города.

НУРТАС НУРМАГАМБЕТОВ, главный специалист отдела управления по делам религий СКО:

— В качестве спикеров были приглашены респубиканские члены информационно-разъяснительной работы, которые не только ограничатся Петропавловском. Это будет информационный 5-дневный тур. Он будет проходить также в районах Кызылжарском, Мамлютском, М.Жумабаева и Айыртауском. Закрытие будет в Петропавловске.

Охватить планируют более 500 человек. Среди них студенты, молодежь категории Neet и другие.

Диана Салихова



