253 ребёнка находятся в очереди на обучение в аутизм-центре

В Северо-Казахстанской области сохраняется очерёдность в аутизм-центр. Несмотря на то, что с 2023 года центр начал работать в две смены, 253 ребёнка по-прежнему ожидают оказания специализированной психолого-педагогической поддержки. Всего в регионе насчитывается 723 ребёнка с расстройством аутистического спектра. До конца текущего года запланировано открытие аутизм — центра в здании специальной школы-интерната № 2 после переезда школы в новое здание в микрорайоне «Береке».

Динара Анафина, заместитель руководителя управления образования СКО:

— Получено заключение на установку наружного подъёмника, определена площадь на 3-м этаже в 570 кв. м. Предполагаемый штат сотрудников — 17 специалистов, которые смогут охватить за 1 цикл 50 детей. Предусмотрено ежегодно для центра 43 млн тенге. Благодаря открытию центра мы сможем практически полностью решить вопрос очерёдности, а значит и своевременной психолого-педагогической поддержки.

В ходе заседания совета обсуждены также вопросы адаптации объектов для лиц с инвалидностью, их трудоустройства и организации летнего отдыха детей из социально уязвимых слоёв населения.

Татьяны Береская, заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ СКО:

— До 2027 года для граждан с особыми потребностями планируется адаптировать 773 объекта образования, здравоохранения, культуры, спорта, государственных органов и других объектов. С начала этого года трудоустроено 201 лицо с инвалидностью. Кроме того, 50 человек прошли обучение основам предпринимательства «Бастау бизнес».

Что касается оздоровления и отдыха детей из социально уязвимых слоёв населения, то в этом году охвачено 16 644 ребёнка. Среди них — дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из малообеспеченных, многодетных семей, дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, и дети с инвалидностью.



Валерия Сиваш