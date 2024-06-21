За 2 года в СКО отремонтируют 385 дорог республиканского значения

В регионе ремонтируют дороги республиканского значения. В конце прошлого года глава региона Гауез Нурмухамбетов и министр транспорта РК Марат Карабаев подписали соглашение. Согласно плану, все дороги региона должны привести в соответствие. В настоящее время ведется средний ремонт трассы «Жезказган-Петропавловск». Ответственный подрядчик — ТОО «Қызылжар Жолдары KZ». Аким области ознакомился с ходом ремонта дороги возле сел Николаевки и Покровки Есильского района.

АКЫЛБЕК КАБЫЛДИН, директор СКОФ АО «КАЗАВТОЖОЛ»:

— Реконструкция — 30 км. Капитальный ремонт — 57 км. Это от Дауита до Талшика, от Талшика до Кишкенеколя.

В целом, работы идут по графику, материала достаточно. Подрядчик охватывает средним ремонтом 1 км дороги в день. Стоимость проекта в этом году — 20 млрд тенге.

АКЫЛБЕК КАБЫЛДИН, директор СКОФ АО «КАЗАВТОЖОЛ»:

— Работы везде производятся. Завершатся в этом году. Планируем до сентября все работы по асфальтированию завершить. Рисков нет. По среднему ремонту километраж- 193 км за год.

За два года в области отремонтируют 385 дорог республиканского значения. На эти цели выделят 52 миллиарда тенге.

Валерия Филатова