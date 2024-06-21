Работа прокуратуры в рамках защиты прав предпринимателей

Защита прав бизнеса и инвесторов является одной из приоритетных задач органов прокуратуры. Также в прошлом году Главой государства на них возложена функция по сопровождению инвестиционных проектов. О проводимой работе специалисты рассказали на брифинге региональной службы коммуникаций. Так мобильными группами отработаны 66 сигналов о нарушении прав предпринимателей. Из них 23 — подтвердились.

ТИМУР КУРТАЕВ, прокурор отдела прокуратуры г.Петропавловска:

— По данному вопросу прокуратура Петропавловска также отвечает за законность и соблюдение прав предпринимателей со стороны госорганов и других госорганизаций. На территории Петропавловска действуют мобильная группа по защите прав предпринимателей. Действует круглосуточно. В текущем году прокуратурой Петропавловска в целях защиты инвесторов проведено 6 совещаний, разрешено 4 кейса инвесторов, с которым инвесторы столкнулись в рамках осуществления своей предпринимательской деятельности.



Диана Салихова