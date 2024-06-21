Премьер-министр РК Олжас Бектенов назвал факторы, которые могут препятствовать развитию экономики Казахстана

На совместном заседании палат Парламента Депутат Нуртай Сабильянов задал вопрос о мерах, предпринимаемых Правительством для достижения темпов роста экономики, которые были поставлены Главой государства.

«Действительно, задача, поставленная Главой государства, очень масштабная. Достижение таких темпов роста может быть затруднено несколькими факторами. Это сложная геополитическая ситуация, ситуация в экономиках наших основных торговых партнеров и многое другое», — сказал глава кабмина.

Олжас Бектенов отметил, что Правительство активно работает над мобилизацией имеющихся резервов и сил.

«Уже сейчас темпы роста в некоторых отраслях экономики неплохие. Например, в области строительства, транспорта и связи темпы роста составляют около 8%. В сфере торговли показатели остаются низкими. Мы думаем, что на это повлияли последствия наводнения. Но сейчас показатели начали восстанавливаться. По нашему мнению, некоторые отрасли экономики имеют очень высокий потенциал роста. В частности, строительство, инфраструктура, обрабатывающее производство и агропромышленный комплекс», — ответил премьер.