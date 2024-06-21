Новой методике лечения ГЭРБ и сахарного диабета обучаются хирурги в СКО

Двухдневный мастер-класс проходит в областной многопрофильной больнице. Своей авторской методикой делится профессор из столицы Орал Оспанов. Тема: «Инновационные технологии в хирургическом лечении гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и сахарного диабета 2 типа».

ОРАЛ ОСПАНОВ, профессор, доктор медицинских наук, г.Астана:

— Бариатрическая или точнее метаболическая хирургия — это когда мы немного изменяем физиологию у пациентов, и в организме образуются биологические активные вещества, называемые «инкритинами», которые устраняют основную проблему сахарного диабета и преддиабета — инсулинорезистентность. У пациентов есть свой инсулин, но организм на него не реагирует по разным причинам, поэтому мы изменяем физиологию и приводим к тому, что организм начинает чувствовать.

В областную больницу профессор приезжает не в первый раз. С этой же темой он проводил мастер-класс в марте этого года. Методика, к слову, носит название «ФундоРинг». Вчера с помощью неё провели 4 операции.

ОРАЛ ОСПАНОВ, профессор, доктор медицинских наук, г.Астана:

— Вчера было сделано всем четверым лапароскопическое гастрошунтирование по моей методике. Данную методику я сейчас публикую в международных журналах. Её результаты мы докладываем. Только по новой методике уже достигает более 700 пациентов. Она показала лучшие результаты. Мы в областной больнице показали эту методику. Очень отрадно, что в клинике хорошее оборудование, хорошие специалисты. Мы в этом убедились. Есть развитие. В принципе, хирурги уже готовы проводить данные операции.

Нурбол Замзам — один из хирургов, что обучается этой методике. В этой больнице он трудится год.

НУРБОЛ ЗАМЗАМ, хирург многопрофильной областной больницы:

— В будущем, думаю, внедрить в нашу больницу этот метод. В СКО много пациентов, которые болеют сахарным диабетом. Обычно гастрошунтирование делают пациентам с лишним весом. Это помогает им избавиться от лишнего веса и сопутствующих заболеваний. Сегодня планируется ещё 3 операции. Каждая операция длится по 1-1,5 ч. Все хирурги участвуют. Все успевают.

Всего в многопрофильной областной больнице 7 хирургов. Все они проходит данный мастер-класс.

Диана Салихова