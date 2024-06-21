На полях идет работа по защите посевов от различных сорняков, вредителей и болезней

YouTube ID ---GIQGtbCt8 недействителен.

В регионе для проведения химической обработки полей в рамках программы субсидирования пестицидов на 2024 год выделено 11,3 млрд.тенге. В ТОО «Елим-Кызыл Жар» Кызылжарского района техника начала обрабатывать поля несколько дней назад. Работы проводятся преимущественно после захода солнца или с его первыми лучами. Хозяйство занимается и растениеводством, и животноводством. Директор говорит, что проблем с обеспечением топлива у них нет. Ежегодно проводятся работы по внесению минеральных удобрений, также внедряются технологии для развития орошения.

ОЛЕГ ИВАНОВ, директор ТОО «Елим-Кызыл Жар», Кызылжарский район:

— У нас 1200 га. И на них мы сеем пшеницу, ячмень, овес, рапс, лен, горох, картофель, морковь и свеклу. 9 культур. За счёт севооборота от паров отошли. Вносим каждый год удобрения на все поля. На сегодня мы процентов 65 обработали уже. Протравка практически идет все лето, весь сезон. На наши 1200 га мы укомплектованы полностью. Техника практически новая у нас. Где-то в лизинг, где-то в кредиты берем. Мы 2 овощехранилища построили в 2021 и 2020 пределах 6 тысяч тонн. Снабжаем город овощами. Сейчас вот новую технологию ввели — мойку.

В текущем году проведут химическую обработку против сорняков на площади 3,2 млн.га, против вредителей — 211,4 тыс.га и против болезней — почти 600 тыс.га.

МЕЙРАМ МЕНДЫБАЕВ, руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:

— Начато проведение химической обработки полей, гербицидной обработкой против сорной растительности обработано 1024,3тыс. га или 32,5% при плане 3,2 млн. га, против болезней обработано 159,2 тыс. га или 26,6% при плане 599,2 тыс. га и против вредителей обработано 126,5 тыс. га или 59,8% при плане 211,4 тыс. га. В том числе по области проведена обработка пара на площади 266,8 тыс. га или 53,3% при плане 500,9 тыс.га.

Валерия Сиваш