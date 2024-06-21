Министр финансов Мади Такиев доложил об исполнении республиканского бюджета за 2023 год на совместном заседании палат Парламента

Министр отметил, что представленный отчет Правительства был всесторонне рассмотрен и обсужден в палатах Парламента. Годовой план по доходам республиканского бюджета исполнен на 99,9%, в бюджет поступило 19 трлн тенге. Расходы бюджета исполнены на 99,6% и составили 22,4 трлн тенге. Глава Минфина также отметил, что с 2022 года Правительством проведена работа по определению обновленного перечня нацпроектов, отвечающих установленным критериям проектного управления. С учетом возможностей и приоритезации бюджета приняты 3 нацпроекта: «Комфортная школа», «Модернизация сельского здравоохранения» и «Доступный интернет».

«На их реализацию из различных источников было выделено 625,2 млрд тенге, в том числе из республиканского бюджета — 536,4 млрд тенге. Остальные 10 национальных проектов и 2 государственные программы были поставлены на утрату», — проинформировал Мади Такиев.