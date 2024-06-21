Мехбригады из Акжарского района работают в Заречном посёлке

С 10 мая в посёлке Заречном работают мехбригады из Акжарского района. Работа осуществляется в 92 домах по улице 1-й Заречной. Из них 62 признаны аварийными, 10 уже снесено. В остальных начался ремонт. Застройщик из того же района.

КАНАТ КАЛИЕВ, аким Акжарского района:

— На сегодня техника работает в полном объёме. Работа есть. Механизированные бригады в восстановлении домов участвуют. В первую очередь, качество должно быть, поэтому мы хотим сделать качественно. Не торопясь делаем. Раз приняли, обязательство помочь, поможем и все дома сдадим. За лето мы должны все это сделать.

Сегодня аким района посетил дома и ознакомился с ходом работы. Жители посёлка ремонтом довольны. Говорят, работа выполняется качественно.

Из Акжарского района приехали 5 бригад по 7 человек. Задействовано 20 единиц техники: грузовые машины, бульдозер, самосвал и погрузчики. По результатам оценки средняя сумма сметы — 8 миллионов тенге.

Валерия Сиваш