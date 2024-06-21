Активисты привели в порядок сквер на пересечении улиц Жумабаева и Партизанской

Волонтёры и активисты партии «Аманат» пришли в сквер на пересечении улиц М. Жумабаева и Партизанской. Небольшой участок очищают от мусора, здесь же привели в порядок и покрасили стелу, посвященную писателю М. Жумабаеву.

Нуриля Набиева, волонтёр партии «Аманат»:

— Я считаю, что такие мероприятия помогают поднять дух народа и благодаря таим акциям мы не забываем о том, что важно помнить о наших предках.

После нескольких часов работы территория сквера значительно преобразилась. Стела вновь сияет и радует глаза прохожих. Каждый участник акции вложил частичку своей души в это благородное дело, отдавая дань уважения своему земляку.

Болат Данияров, заместитель исполнительного секретаря СКОФ партии «Аманат»:

— Очень много акций уже проведено, предстоит еще больше провести. Пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к землякам, чтобы они активно поддержали данную акцию.

Такие акции проводятся и для того, чтобы сохранить культурное наследие. Их планируется проводить и дальше.