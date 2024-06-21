Аким области наградил государственных служащих

23 июня государственные служащие отмечают свой профессиональный праздник. Накануне этого дня аким области Гауез Нурмухамбетов поздравил и наградил благодарственными письмами государственных служащих за добросовестную работу. Отмечены также и граждане, которые трудились в период паводка почти круглыми сутками.

Гауез Нурмухамбетов, аким СКО:

— Поздравляю с профессиональным праздником государственных служащих, которые трудятся на благо развития и укрепления Казахстана. Самая главная опора каждой страны, ее государственные служащие, которые продвигают свою политику с идеей. Быть государственным служащим — важная задача и большая ответственность. Будьте честны, трудитесь на совесть. Президент Касым — Жомарт Токаев отметил, что государственная служба должна стать передовой отраслью. Государство должно служить народу. Каждый из вас внесет свой вклад в решение важнейших вопросов по укреплению независимости нашей страны.

Особенно высоко оценили труд людей, которые неустанно служат в целях обеспечения безопасности населения. Одним из сотрудников, который не покладая рук трудился в период паводка, является командир отделения пожарной части номер 3, сержант гражданской защиты Теныз Жамабалин. Сегодня он награжден благодарственным письмом акима области за особые заслуги.

Теныз Жамабалин, командир отделения пожарной части №3:

— Сегодня я получаю благодарственное письмо от акима области. Я сам работаю в рядах пожарных с 2017 года. С начала паводка по сей день мы проводим откачку воды. По сей день работы продолжаются. Спасибо акиму нашей области за то, что он поощряет нас таким образом, в преддверии нашего профессионального праздника.

Римма Чернышева также была награждена благодарственным письмом. Она от всей души поздравила коллег с наступающим профессиональным праздником.

Римма Чернышева, руководитель отдела планирования и финансирования органов государственного управления:

— От всей души, от всего нашего управления хочу поздравить всех государственных служащих с этим праздником, с днем государственных служащих. Желаю всем крепкого здоровья, мирного неба над головой. Пусть у всех, все будет хорошо и по-доброму. Добра и тепла в каждый дом.

В завершение — фото на память.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Первый Северный»/