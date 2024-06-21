26 июня — Международный день борьбы с наркоманией

Петропавловск против наркотиков. Специалисты областного управления физической культуры и спорта совместно с полицейскими организовали массовый легкоатлетический забег. Акцию приурочили к Международному дню борьбы с наркоманией. В забеге приняли участие более 300 человек разных возрастов. Это спортсмены, волонтёры и просто неравнодушные к спорту горожане.

МАРАТ ШИНТЕМИРОВ, пресс-секретарь управления физической культуры и спорта СКО:

— Цель акции — пробежать по центральным улицам Петропавловска 2,5 км и таким образом призвать всех наших земляков придерживаться здорового образа жизни, воздерживаться от вредных привычек. В массовых забегах не бывает проигравших. Все участники — молодцы, победители, поэтому мы всем вручаем памятные призы и подарки.

Валерия Филатова