23 июня — День казахстанской полиции

23 июня сотрудники полиции отметят свой профессиональный праздник. По традиции в областном центре состоялось торжественное собрание. Личный состав департамента полиции, ветеранов органов внутренних дел от имени акима области поздравил его первый заместитель Марат Тасмаганбетов.

МАРАТ ТАСМАГАНБЕТОВ, первый заместитель акима СКО:

— Уважаемые ветераны, сотрудники органов внутренних дел, позвольте мне от имени акима СКО поздравить Вас с Днем казахстанской полиции. Этот праздник посвящен всем сотрудникам полиции, выбравшим нелегкую, но очень важную для нас профессию защищать порядок и закон. Примите глубокую багодарность, за то, что даете чувство уверенности и спокойствия, служите образцом мужества дисциплинированности и ответственности для подрастающего поколения. В этот праздничный день особые слова благодарности ветеранам внутренних дел. Вы являетесь примером для молодого поколения, и они с честью несут эту эстафету. Примите мои пожелания, всем вам долгого здоровья и благополучия.

Среди награждаемых — Евгений Сичков, мужчина в органах полиции уже 15 лет.

ЕВГЕНИЙ СИЧКОВ, инспектор-кинолог центра кинологической службы ДП СКО:

— В эту службу я пришел младшим инспектором — кинологом по линии следовой работы, далее был инспектором кинологом по линии разведения и выращивания служебных собак, сейчас я нахожусь в должности инспектора-кинолога одорологической идентификации. Хотелось бы в этот праздник поздравить всех сотрудников, пожелать им крепкого здоровья, карьерного роста и мирного неба над головой.

Профессию кинолога Евгений освоил ещё в армии. После был перерыв по определенным обстоятельствам. Но, спустя какое-то время, Евгений увидел объявление в газете об открытии кинологического центра и наборе кинологов. С тех пор работает там инспектором. Сегодня в праздничной обстановке получил звание капитана полиции. Погоны вручил начальник ведомства Айдын Кабдулдинов. Он поздравил своих коллег с профессиональным праздником.

АЙДЫН КАБДУЛДИНОВ, начальник департамента полиции СКО:

— Североказахстанские полицейские не раз доказывали свой профессионализм в трудные минуты для наших граждан. Противопаводковые мероприятия этого года стали еще одним испытанием, которые мы прошли с достоинством и честью. Хочу сказать спасибо всем коллегам за добросовестный и неутомимый труд, за верность присяги, за преданность общему делу. Уважаемые коллеги, примите самые теплые пожелания, счастья, благополучия, успехов и процветания во благо нашего суверенного независимого государства Республики Казахстан.

Помимо награждений медалями, грамотами и благодарственными письмами, сотрудникам полиции вручили ключи от 16 автомашин марки Chevrolet Cobalt.

МАРАТ ЖУМАЛИЕВ, начальник управления полиции г.Петропавловска:

— Управление полиции города Петропавловска ежедневно находится на службе, всего более 700 человек. Участковые инспекторы полиции, получившие автомашины, будут использовать для служебных целей, для охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности.

Всего награды за добросовестный труд получили порядка 20 полицейских. Торжественное мероприятие завершили праздничным концертом.

Александра Рудина