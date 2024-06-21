1 августа свои двери откроет центр настольного тенниса

В Петропавловске строят центр настольного тенниса. Новый спортивный комплекс расположен по ул. Уалиханова. Там будут 24 теннисных стола, тренажерный зал, раздевалки. Завезут оборудование международных стандартов. На строительство объекта выделано 3,2 млрд тенге. Ответственная подрядная организация на объекте — ТОО «Мирас Group». По словам специалистов, материалы используют отечественного производства.

ФАРХАТ СЕЙПИЛОВ, начальник участка ТОО «Мирас Group»:

— Материалы используются у нас газаблок местного производства, металлоконструкции завезены из Темиртау, профлист и облицовочный материал — из г. Макинска.

Площадь объекта — 3 600 м кв. Это чуть меньше площади теннисного центра по ул. Жамбыла. Новый комплекс — аналог столичного, такой же объект построили в Астане в 2022 году. Трудятся здесь 50 человек, задействовано 10 единиц спецтехники. Работают строители с 9:00 до 18:00.

АСЕТ КАСЕНОВ, строитель:

— В данный момент заливается бетон. Сейчас подготавливаем почву для заливки бетона. Это у нас сейчас идет. Мы сначала завезли каток, он у нас утрамбовался. Сейчас щебенку разложили и будет укладываться арматура. Зальют пол, будут производится другие работы.

Новый современный центр настольного тенниса планируют сдать уже 1 августа.

Камилла Карим