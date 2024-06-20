В регионе продолжается работа оценочной комиссии

В настоящее время продолжается работа оценочной комиссии в Кызылжарском районе. Рассматриваются все пострадавшие населенные пункты. Основной объем приходится на сёла Тепличное, Прибрежное и Большая Малышка. Практически завершена работа с жителями сел, в которых подтопило меньше всего домов.

КУАНДЫК ШАКУБАЕВ, председатель оценочной комиссии, заместитель акима Кызылжарского района:

— Комиссия заседает ежедневно. Рассматриваются все представленные материалы, полные пакеты документов. С каждым человеком проводится индивидуальная работа, разъяснение по выплатам. Есть моменты, когда необходимо привлекать те организации, которые занимаются сметами.

Активно проводится работа по возмещению ущерба имущества. На сегодня в Петропавловске подали заявки свыше 2 тысяч человек. На данный момент городская комиссия рассмотрела более 1100 заявок. По словам заместителя председателя городского совета ветеранов Имангали Татваева, выплаты получили порядка 700 человек.

ИМАНГАЛИ ТАТВАЕВ, заместитель председателя городского совета ветеранов:

— Решением правительства эта сумма обозначена в 150 МРП. Она составляет 553 800 тенге на сегодня. Есть, конечно, люди, у которых эта сумма больше получилась по оценке. Бывает миллион и более, есть менее. Особо конфликтных ситуаций у нас не было. Люди понимают, что по решению правительства, какой бы ущерб ни был, восстанавливаться будет только в сумме 553 800 тенге. Есть люди, которые не согласны с решением оценочной комиссии. На сегодня прошло вот более 1 тысячи человек, из них только 6 человек, что не согласны. Но они будут уже в индивидуальном порядке разбираться с оценочной комиссией и в дальнейшем, видимо, только через суд.

Ежедневно городская комиссия принимает более 100 человек. С каждым работают в индивидуальном порядке. Принять оставшуюся 1000 человек планируют до конца месяца.

Диана Салихова