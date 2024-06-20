В области завершили работу по зарыблению водоёмов

Вячеслав Смирнов большую часть своей жизни занимается разведением рыб. Уже много лет арендует 4 озера. Едва заметных, маленьких 6-дневных головастиков отправляют в свободное плавание.

КАМИЛЛА КАРИМ, корреспондент:

— Сейчас за моей спиной происходит последнее весеннее зарыбление. На данный момент в озеро Камышное Есильского района. Запускаю личинки карпа.

Запустили в воду полмиллиона личинок карпа. Выживут из них лишь 60-70%. И это неплохой результат, считает арендатор.

ВЯЧЕСЛАВ СМИРНОВ, арендатор озер, Есильский район:

— В озере Кендікті 14 видов рыб: налим, судак, карась, щука, окунь. Я обеспечиваю не только нашу область и Костанай, Боровое и в Россию отправлял. По зарыблению хорошо выполнил, по рыбодобыче тоже выполнил, особенно по зарыблению. Сейчас планирую ещё линя проинкубировать, потому что он сейчас на икромет пошел.

Петропавловский рыбопитомник пользовался спросом не только в области, но и в других регионах страны. Специалисты выращивали там разного рода личинки рыб. Но во время паводка рыбопитомник полностью ушел под воду и сейчас не работает.

ГРИГОРИЙ ПЕТРУШЕВСКИЙ, главный специалист отдела областной рыбной инспекции:

— Зарыбление в 2024 году по СКО идет согласно плану развития. Арендаторы, природопользователи — все покупают личинку в различных местах: от Российской Федерации до питомников наших, казахстанских, все зарыбляются согласно плану. В первую очередь зарыбляются сиговыми породами, потому что выклев происходит в апреле. Потом идет щука.

Рыбопитомник в городе начали реставрировать. Специалисты надеются, что в скором времени он заработает в штатном режиме.

Камилла Карим