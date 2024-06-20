В Kozybaev University начала работу приемная комиссия

С 20 июня в Kozybaev University запустила свою работу приемная комиссия. Начали принимать заявления от абитуриентов, поступающих на творческие специальности. Всего их семь. Только в первый день документы подали порядка 30 человек.

ГУЛЬМИРА ОСПАНОВА, директор департамента по приему Kozybaev University:

— Нам в этом году дают 2000 грантов по образовательным программам с университетом Аризоны. Это большая возможность получить грант на двудипломные и международные программы, по педагогическим направлениям, по техническим и сельскохозяйственным. Мы приглашаем сейчас специалистов из-за рубежа. К нам приходят лектора и читают лекции. На двудипломной программе на данный момент обучается сейчас более 400 человек. Государство также дает нам квоту. Эта квота дается для детей нашей области. Они смогут по этой квоте поступить в учебные заведения по всему Казахстану. Это специальная квота именно для этой области.

Те абитуриенты, которые планируют поступить по двудипломной программе, будут иметь возможность обучаться один семестр в университете Аризоны. Для этого средства выделяет учебное заведение. Стипендия при этом сохраняется. Также в этом году в связи с паводковой ситуацией для выпускников нашего региона будет действовать льгота, по которой ребята смогут предоставить все четыре сертификата ЕНТ для получения образовательного гранта. Также с нового учебного года на кафедре «Транспорт и машиностроение» появятся новые специальности.

ВИТАЛИЙ САВИНКИН, заведующий кафедрой «Транспорт и машиностроение»Kozybaev University:

— К основным таким достижениям три инновационные образовательные программы, которые мы открыли в это году и будем производить набор. Первая образовательная программа — «Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт ЖД вагонов. Вторая образовательная программа связана с направлениями и применениями робототехнических комплексов, автоматизированных линий, искусственного интеллекта и техпромышненных технологических цепочек. Кафедра «Транспорт и машиностроение» открыло еще одну образовательную программу, которая называется «Инженеринг, инновационно-измерительные технологии.

По перечисленным образовательным программам также будут выделяться гранты. Комиссия будет работать до 28 августа включительно.

Александра Рудина



