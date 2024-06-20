В Казахстане ввели запрет на вейпы, ароматизаторы и жидкости для них

С 20 июня начал дейстовать запрет на ввоз, продажу и распространение некурительных табачных изделий, вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них. Полицейские извещают об этом жителей области и сегодняшнего дня проводят ОПМ «Правопорядок».

АЛЕКСАНДР РОЗБАХ, и.о. начальника управления МПС ДП СКО:

— Так, за продажу указанных веществ штраф в размере 200 МРП, исправительные работы в том же размере или же привлечение к общественным работам на срок до 200 часов либо арест на срок до 50 суток. За ввоз и производство, согласно части второй данной статьи, предусмотрен штраф до 2 тысяч МРП или же исправительные работы в том же размере, привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, ограничение свободы на срок до 2 лет, лишение свободы на тот же срок.



Камилла Карим