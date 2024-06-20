Свыше 400 нарушений ПДД со стороны водителей электросамокатов зарегистрировано с начала года

Полицейские встретились с представителями кикшеринговой организации. На встрече присутствовали представители отдела ЖКХ городского акимата и других заинтересованных организаций. Услуги кикшеринга очень популярны летом. Но, не все клиенты проката электросамокатов в полном объёме знают, как правильно пользоваться малыми электрическими средствами передвижения.

С начала года стражи порядка зарегистрировали на улицах Петропавловска 431 нарушение ПДД с их стороны. Нередко электросамокаты используют для перевозки пассажиров, проезжают на них через пешеходные переходы, двигаются по проезжей части без шлема. Отдельной проблемой становятся самокаты, брошенные после использования на тротуаре и даже на проезжей части, говорят в полиции. В профильном ведомстве сформировали ряд предложений в адрес предприятия. Среди них — содействие установлению личности нарушителей, автоматизирование ограничение скорости электросамокатов возле перекрёстков и другие. Рекомендации передадут руководству компании для дальнейшей проработки.

