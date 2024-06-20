Награждение участников конкурса «Государственный язык и СМИ» прошло в Петропавловске

Накануне Дня работника СМИ в регионе прошел областной этап республиканского конкурса «Государственный язык и СМИ». В нем приняли участие 8 человек. Сегодня подвели итоги. В номинации «Лучшая телепрограмма» второе место занял корреспондент нашего телеканала Нурасыл Ахмет. По его словам, знать государственный язык и владеть им в полной мере — долг каждого.

НУРАСЫЛ АХМЕТ, корреспондент МТРК:

— В этом конкурсе я впервые принимал участие. Я предоставил на конкурс два материала. Оба они — о форуме учителей, который проходил в мае. Очень рад, что мой труд отметили.

Второе место корреспондент МТРК Акжунус Мухатай заняла в прошлом году. В этом году её наградили за участие в конкурсе благодарственным письмом.

АКЖУНУС МУХАТАЙ, корреспондент МТРК:

— В этом году я подготовила два материала на тему «Оқушылардың емтиханы жайлы» и «Ана тілін мерекейлеу». Оба этих сюжета были содержательными. интересными. К сожалению, в этом году не получилось взять место. Но надеюсь, что в следующем году мне улыбнется удача.

В конкурсе принимали участие журналисты, освещающие материалы в СМИ по развитию государственного языка, пропаганде и повышению сферы его применения.

ЕРНИЯЗ СУЛТАНОВ, руководитель отдела управления культуры, развития языков и архивного дела СКО:

— Цель конкурса — пропаганда государственной языковой политики в СМИ, привлечение внимания общественности к вопросам государственного языка, модернизация общественного сознания посредством статей и репортажей.

Данный конкурс проходит 11-й год подряд. Победители областного этапа будут защищать честь региона на республиканском уровне.

Камилла Карим