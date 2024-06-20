Ключи от новых домов в микрорайоне «Бірлік» получили еще 47 семей

Новоселье сегодня отпразднуют ещё 47 семей, чьи дома пострадали от паводка. Ключи от них торжественно вручил заместитель Премьер-министра РК Канат Бозумбаев. Итого на сегодня в новом микрорайоне «Бірлік» полностью сдана первая сотня домов.

КАНАТ БОЗУМБАЕВ, заместитель Премьер-министра РК:

— В короткие сроки, вы знаете, что дома были построены. Несколько недель назад 53 дома были заселены. Мы с руководством фонда, с акимом области хотим на радостном событии поприсутствовать. Президент страны меня сюда направил, чтобы я посмотрел строительство домов, ремонт. Замечания есть, но, в целом, я думаю, мы успеем до холодов. Темп набрали. Все построим, отремонтируем и, самое главное, защитим от будущих паводков.

Диана Салихова