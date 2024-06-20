Глава региона посетил с рабочей поездкой Тимирязевский район

В Дмитриевском сельском округе Тимирязевского района открылся долгожданный культурно-досуговый центр. Здание строили 2 года в рамках программы «Ауыл — ел бесігі». На эти цели выделили более 79,5 млн тенге. Этот объект станет отличным местом отдыха для жителей.

ТАЛГАТ ИСЛЯМОВ, аким Дмитриевского сельского округа, Тимирязевский район:

— Это наша долгожданная мечта. У нас помещения клубного типа не было. Мы открывали центр досуга при школе. Теперь есть отдельное здание. Внутри будет сельская библиотека, тренажерный зал, шахматы, шашки, молодежный центр, будем молодежь собирать. Очень хорошее, нужное для нас здание.

Глава региона побывал внутри нового объекта. Прежде всего, он посетил музей, где хранится многолетняя история сельского округа.

В селе Акжан ведется строительство молочно-товарной фермы ТОО «Райт-АА». Ответственный подрядчик — ТОО «Construction company «ESKENDIR». Стоимость проекта — 1 млрд 645 миллионов тенге. Государство оказывает большую поддержку фермерам из районов. СПК «Солтүстік» инвестировала в проект 1 миллиард 700 тысяч тенге. Молочно-товарная ферма обеспечит население 15 рабочими местами. В следующем году компания планирует импортировать из-за границы 400 голов КРС голштинской породы.

В селе Аксуат предприятие «Куанышбек и К» построило мукомольный комплекс. Мощность объекта позволяет производить более 5 тонн муки и около 2 тонн отрубей за год. Здесь работает около 20 человек.

До конца года в Тимирязево отремонтируют около 9 км внутрипоселковых дорог. Порядка 20 улиц планируется заасфальтировать за два года. Также будет проведен ремонт дороги, которая ведет к селам Хмельницкое и Дружба. Обновят дорогу и между селами Тимирязево, Целинное и Докучаево, а также между селами Ишимское и Аксуат. В этом году на районные дороги выделено более 1 миллиарда 800 млн тенге.

Сельчане активно пользуются государственной помощью. Благодаря программе «Ауыл аманаты» жительница Тимирязево Назгуль Кобеева открыла продуктовый магазин. Сейчас здесь работают 2 человека.

НАЗГУЛЬ КОБЕЕВА, предприниматель, Тимирязевский район:

— Все устраивает. В дальнейшем хотим еще что-нибудь открыть. Чайхану или фастфуд, как сейчас по-молодежному.

Глава региона встретился с местными жителями. Обсуждались текущие проблемы и пути их решения.

АННА МАЛКОВА, жительница с.Москворецкое, Тимирязевский район:

— Дорога между Тимирязево и Сарыколем такая ужасная. Вы, наверное, сегодня проезжали по ней, видели. Поэтому обращаемся к Вам, Гауез Торсанович, за помощью, чтобы Вы помогли нам с этой проблемой. Оказали поддержку в финансовом вопросе касательно капитального ремонта дороги.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Есть поручение для всех служб министерства транспорта. Я неоднократно встречался с министром Карабаевым Маратом Каримжановичем. У нас есть соглашение. Подписали мы его в конце прошлого года. Во исполнение поручения Главы государства стоит задача о 100%-ном приведении в соответствие всех трасс республиканского значения.

Вопросы жителей зафиксированы на бумаге. Решение будет найдено в ближайшее время. Сейчас капитальный ремонт ведется в районной больнице и 5 школах. Скоро начнется строительство центральной котельной. Гауез Нурмухамбетов вместе с сельчанами принял участие в экологической акции «Таза Қазақстан». Глава региона, ветераны и молодежь посадили саженцы деревьев в парке села Тимирязево.



Валерия Филатова