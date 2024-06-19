Ярмарка вакансий прошла в Петропавловске

19 июня во Дворце школьников прошла ярмарка вакансий для выпускников колледжей и Kozybaev University. Организовали ее активисты молодежного ресурсного центра совместно с работниками центра общественного развития информации.

ДАМИР АБДИН, руководитель молодежного ресурсного центра г.Петропавловска:

— Мы почему именно сегодня решили все провести, потому что через восемь дней наши студенты оканчивают свои вузы. И чтобы они не бегали по городу и не искали себе работу, мы уже будем тут на месте их трудоустраивать, будем отправлять их в центр занятости, там уже они будут подбирать себе работу. Помимо этого мы будем рассказывать, какие молодежные программы у нас есть.

В регионе не хватает кадров в сельском хозяйстве, в сфере образования и других. В ярмарке приняли участие работодатели из районов. Посетили её порядка 250 выпускников. Среди них — выпускник колледжа машиностроения и транспорта им. Б.Ашимова Роман Шрам.

РОМАН ШРАМ, выпускник колледжа машиностроения и транспорта им. Б.Ашимова:

— Пока что я прохожу стажировку на оператора ЧПУ. Сейчас планирую это закончить и пойти дальше на повышение разряда. Дальше уже более видно будет. Условия хорошие, зарплата радует. Есть пару вариантов на заметку, но мне кажется, нужно больше вникать, чтобы лучше понять это все.

Выпускники охотно интересовались актуальными вакансиями на рынке труда, работодатели подготовили для ни памятки и брошюры, провели агитационную беседу. Заинтересованы в поиске новых кадров сотрудники ЗИКСТО.

ИРИНА ЮШКАЙТЕ, начальник отдела управления кадрами АО «ЗИКСТО»:

— Приглашаем выпускников колледжей и вузов к нам на работу. У нас более 30 вакансий по профессиям: слесари — ремонтники, слесари по сборке металлоконструкций, электросварщики, сверловщики и многие другие. У нас на заводе работает программа наставничества, за молодыми специалистами закрепляется наставник и обучает. Это время оплачивается.

Подобные ярмарки в регионе проводятся два раза в месяц. Благодаря им с начала года официально трудоустроены 617 выпускников, по вопросам трудоустройства обратились порядка 800 североказахстанцев.

Александра Рудина