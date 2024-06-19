Состоялось очередное заседание Национального совета по профессиональным квалификациям

Заседание прошло под председательством заместителя Премьер-министра РК Тамары Дуйсеновой.

В рамках заседания рассматриваются меры и планы по развитию отраслевых систем квалификаций, разработке и актуализации профстандартов. В настоящее время при центральных госорганах созданы отраслевые советы, куда привлечены эксперты, представители учебных заведений и работодатели.

Вице-министр транспорта Сатжан Аблалиев сообщил, что при ведомстве работают 6 отраслевых советов. Они охватывают сферы железнодорожного, водного, автомобильного транспорта и дорог, а также гражданской авиации. Согласно прогнозу Минтранспорта, до 2030 года данным сферам потребуется порядка 8,8 тыс. специалистов. Сейчас кадры готовят в 49 вузах и более 280 колледжах. Вице-министр отметил, что количество учебных заведений внушительное, однако обучающихся студентов по некоторым специальностям, например, по строительству мостов и железных дорог, недостаточно.

Также сообщалось, что совместно с Министерством науки и высшего образования рассматривается вопрос о перераспределении грантов.