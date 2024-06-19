Североказахстанский боксёр признан лучшим на чемпионате мира

С 1 по 9 июня в греческом городе Патры прошел чемпионат мира по муай тай. В соревнованиях приняли участие более 800 спортсменов из 70 стран. Нашу область представили 3 бойца. Шамиль Ермагамбетов в тайском боксе почти 10 лет. За это время он добился немалых успехов. В этом году юноша защищал честь страны в весовой категории 54 килограмма.

ШАМИЛЬ ЕРМАГАМБЕТОВ, двукратный чемпион мира по муай тай:

— Я выступаю в весовой категории 54 килограмма. Возраст у нас также соответственный, это мужчины старше 18-ти лет. Я выступал в элит классе. Мы каждый год принимаем участие в чемпионате мира. Я брал бронзу, серебро. В том году я взял золото и в этом году повторил этот результат.

Бои выдались сложными, особенно в полуфинале, признается Шамиль. Однако, в итоге все же удалось завоевать золото. Добиться такого результата ему помогли упорные тренировки и хорошие наставники.

РУСЛАН МОЛДЫБАЕВ, тренер по муай тай:

— Мы готовились к этим боям, изучали каждого бойца, который был у нас в сетке. В принципе, что хотели, то и получили. С каждым годом чемпионат мира становится конкурентнее, стран и участников все больше и больше. В том году чемпионат мира проходил даже сложнее, Шамиль провел 5 боев, а в этом году он уже как более опытный боксер, лидер своей весовой категории, достиг желаемого результата.

По итогам прошедшего чемпионата североказахстанец Шамиль Ермагамбетов признан лучшим спортсменом.

Валерия Филатова