Работа кабинета женской консультации в рамках ОСМС

Айнур Исина с супругом ожидает второго ребёнка. Она регулярно посещает кабинет женской консультации. Сегодня проходит необходимые обследования.

АЙНУР ИСИНА, жительница г.Петропавловска:

— Обследовалась по поводу беременности на 6 месяце в женской консультации. Все обследования и УЗИ прохожу бесплатно. Могу сказать, что за женщинами здесь постоянно наблюдают, создают условия для их благополучных родов.

Все анализы пациентки сдают в рамках ОСМС. К слову, неработающие беременные женщины входят в категорию льготных. За них взносы в фонд ОСМС вносит государство.

ВИКТОРИЯ РАУШ, акушер-гинеколог городской поликлиники №1:

— В среднем, каждая беременная женщина посещает женскую консультацию 7-8 раз. Это от постановки на учёт до самих родов. В настоящий момент в нашей поликлинике 403 беременные женщины. На участке я принимаю как гинекологических пациенток, так и беременных. Любая беременная женщина, которая приходит на учёт, мы даём ей анализы, которые в рамках ОСМС она сдаёт бесплатно.

В день Виктория Рауш принимает по 10 беременных женщин. Всего в поликлинике приём ведут 6 акушеров-гинекологов.

ВИКТОРИЯ РАУШ, акушер-гинеколог городской поликлиники №1:

— Если это гинекологический пациент, также, в зависимости от диагноза, обследуем на бесплатной основе. Это анализы крови, ЭКГ, УЗИ. И по каждому заболеванию требуются определенные анализы, которые также женщина сдаёт в рамках ОСМС. Очень часто сейчас встречаются миомы, эндометриоз, кисты яичников. Здесь не зависит от возраста женщины. Это от подросткового периода до 45-50 лет, предклимакс, также женщины пенсионного возраста.

В рамках системы обязательного медицинского страхования проводят и дни открытых дверей. Такой, к слову, пройдет в поликлинике 24 июня с 11 утра и до 13.00 часов. На повестке — вопросы репродуктивного здоровья.

Диана Салихова