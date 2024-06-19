Пятый день спасатели ищут утонувшего мальчика

ВАЛЕРИЯ СИВАШ, корреспондент:

— Это река Ишим. Именно сюда 14 июня пришёл 10-летний мальчик, чтобы поиграть с друзьями и младшим братом. В какой-то момент ребёнка затянуло в водоворот. Уже пятый день спасатели и волонтёры продолжают поиски. Пока безрезультатно.

К работе привлекли более 50 спасателей, полицейских и волонтёров. Поисками занимаются водолазы. Применяются и беспилотные летательные и подводные аппараты.

АЛИБЕК БОРОМБАЕВ, старший офицер управления гражданской обороны ДЧС СКО:

— Зарегистрировано 3 случая. Все 3 — дети. Двое в Тайыншинском районе и один в г. Петропавловске. В районе микрорайона Зайсан. Причина гибели — оставление детей без присмотра взрослых, родителей. С 14 числа поисковые работы ещё продолжаются.

Ситуация находится на круглосуточном контроле спасателей и полицейских.

Валерия Сиваш