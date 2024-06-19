Один день в городе провели школьники из района им. Г. Мусрепова

«Мир аттракционов», областной историко-краеведческий музей, ботанический сад — в программе проекта «Қалада бір күн» посещение этих и других мест отдыха горожан и гостей Петропавловска. Сегодня один день в городе провели 14 ребят из района им. Г. Мусрепова.

Эвелина Гюнтер, учащаяся Рузаевской средней школы, район им. Г. Мусрепова:

— Пока мы ехали, ходили на аттракционы, мне очень понравилось. Мы кружились на космодроме, очень понравилось, было очень круто, Во второй раз хочу посетить остальные аттракционы.

От посещения городских достопримечательностей дети остались довольны. Для них это хорошая возможность лучше узнать город и получить яркие воспоминания о поездке. Возможно, благодаря таким экскурсиям у мальчишек и девчонок появится желание чаще путешествовать и узнавать что-то новое.

Елена Лютько, педагог Рузаевской средней школы, район им. Г. Мусрепова:

— Детям очень понравилось, дети довольны. Спасибо, конечно, хотелось бы выразить слова благодарности организаторам данной программы, потому что это уникальная возможность, чтобы дети могли посетить город.

Проект проходит поэтапно. Следующими приедут в Петропавловск группы из районов Шал акына и Тимирязевского. С начала июня областной центр посетили более 200 сельских школьников. Всего планируется охватить 1,5 тысячи детей.

