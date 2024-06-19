О мерах безопасности в местах купания оповещают жителей региона

С начала купального сезона спасатели начали работать в усиленном режиме. Проводится комплекс мероприятий по обеспечению безопасности в местах купания. Таких мест в регионе 60, два из них — в Петропавловске. ЧС-ники раздают памятки и информируют население.

АЛИБЕК БОРОМБАЕВ, старший офицер управления гражданской обороны ДЧС СКО:

— Совместные графики проведения рейдовых мероприятий. Сотрудники ДЧС, сотрудники полиции, волонтёры, инспекция транспортного контроля по маломерным судам. По маршрутным автобусам расклейка памяток как в городских, так и межрайонных. Если находятся факты нарушения, если купаются в неустановленных местах, доводим и просим покинуть данный водоем. Если человек будет купаться в неположенном месте, то в отношении его будет составлен административный протокол, связанный с 412 статьей — нарушение правил безопасности на водоемах.

В работу задействованы дроны со звуковым сопровождением. Через громкоговорящие устройства транслируется радио. Они тоже информируют население о правилах поведения на водоемах.

С начала года по 412 статье административного кодекса составлено 3 протокола. Патрулирование и рейдовые мероприятия проводятся ежедневно на территории всей области.

Валерия Сиваш

