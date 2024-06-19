Мажилис принял в работу проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам газоснабжения и бережливого потребления товарного газа»

Как сообщил депутат Едил Жанбыршин, в данном законопроекте предусмотрены поправки по ряду вопросов газовой отрасли.

«Национальный оператор по газовой отрасли будет согласовывать задания на проектирование строительства объектов единой системы снабжения товарным газом и их проектно-сметную документацию. А также осуществлять техническое сопровождение проектов строительства объектов единой системы снабжения товарным газом, финансируемых из госбюджета. Кроме того, стимулировать бережливое потребление газа, обеспечение прозрачности и автоматизации учета газа при его продаже на внутреннем рынке. Государственное регулирование деятельности частных газораспределительных организаций и внедрение новых методов тарифообразования», — зачитал он.