Комитет Сената по экономической политике рассмотрел закон, направленный на повышение качества закупаемых товаров

Законом «О государственных закупках» предусматриваются такие новеллы, как возможность внедрения элементов общественного контроля, оптимизация и сокращение процедур закупок, для оперативного осуществления мелких закупок предусмотрена возможность приобретения из одного источника.

Кроме того, документами предусматриваются усиление мер по ограничению участия в закупках аффилированных компаний и ответственности поставщиков, ненадлежащим образом исполнивших договорные обязательства, а также пересмотр порядка подачи жалобы и сроков их рассмотрения. По итогам обсуждения членами комитета было принято решение направить законы на рассмотрение на заседании палаты.