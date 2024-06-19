6 североказахстнцев получили награды из рук Главы государства за активное участие в противопаводковых мероприятиях

В Акорде состоялось торжественное награждение граждан, активно участвовавших в противопаводковых мероприятиях. Среди них — ряд североказахстанцев. Медалями «Ерең еңбегі үшін» отметили заместителя акима города Петропавловска Калию Туренову и ветеринарного фельдшера Якорского сельского округа Кызылжарского района Габита Мусина. Орденом «Құрмет» удостоили акима Николаевского сельского округа Есильского района Далабая Кабдуалиева. Орден «Еңбек Данқы» III степени Глава государства вручил экскаваторщику Владимиру Царику и электромонтеру оперативно-выездной бригады района Шал акына Еркебулану Тасжанову. Медалью «Шапағат» отметили оператора экскаватора Петра Маркова.



Диана Салихова