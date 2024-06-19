346 ответов дали полицейские жителям за 2 дня акции «Приёмная на дороге»

Предотвращение аварийности стало одной из главных тем встречи с населением во время акции «Приёмная на дороге» в Мамлютском районе. Водителям электросамокатов и скутеров полицейские рассказали, как правильно пользоваться малыми транспортными средствами. Также людям разъяснили изменения в законодательстве, согласно которым ряд правонарушений в семейно-бытовой сфере переводится в Уголовный кодекс. Ход акции транслировался в прямом эфире в Instagram. «Приёмная на дороге» проводилась во всех территориальных подразделениях департамента полиции. Всего за 2 дня акции при непосредственном общении, в эфире соцсетей и на телефон call-центра стражи порядка получили 346 вопросов. Большая часть касалась организации дорожного движения. Все обратившиеся получили исчерпывающие ответы.

