15 лет старший лейтенант полиции Евгений Сичков обучает собак полицейской работе

Общий стаж Евгения Сичкова в кинологии — 17 лет. Профессию он освоил ещё в армии. Потом, увидев в газете информацию об открытии в Северном Казахстане центра кинологической службы, сразу же подал документы. С марта 2009 года служит в полиции.

Евгений Сичков, инспектор-кинолог центра кинологической службы ДП СКО:

— В ЦКС мы занимаемся подготовкой СРС по различным линиям работы: следовая работа, поиск взрывчатых веществ, поиск наркотических средств, одорологическая идентификация.

Особенно запомнилась Евгению работа с немецкой овчаркой Крузом. Это был его первый опыт обучения собаки следовой работе. Однажды с подворья жителя Петропавловска пропал дорогостоящий блок двигателя «КамАЗа». В ту ночь шёл снег, но чуткий нос Круза не подвёл: «четвероногий полицейский» привёл стражей порядка во двор местного жителя, где на весах стоял похищенный блок, невзирая на сугробы и холод.

Евгений Сичков, инспектор-кинолог центра кинологической службы ДП СКО:

— Когда сильный мороз или сильная жара, там есть ограничения по времени применения, и собаке часто даётся время на отдых и обильное питьё в летний период. Зимой также на обогрев.

Сегодня Евгений Сичков готовит к обучению в кинологическом центре МВД РК немецкую овчарку Мэри. Пока обучение дистанционное. По заданиям из Алматы Евгений снимает ролики об элементарных навыках своего питомца.

Евгений Сичков, инспектор-кинолог центра кинологической службы ДП СКО:

— Физическое развитие собаки, т.е. прохождение полосы препятствий, общий курс послушания, который состоит из команд общей дрессировки: сидеть, лежать, стоять.

Работа кинолога непроста, в ней нужны терпение, трудолюбие и внутренняя твёрдость. Нельзя научить собаку дисциплине, если сам её лишён. В преддверии Дня казахстанской полиции один из опытнейших кинологов области желает каждому, кто носит погоны, не терять этих качеств, которые нужны любому полицейскому.