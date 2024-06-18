Жительница села Бесколь открыла автомойку по программе «Ауыл аманаты»

Жительница села Бесколь Айман Байдилдаева на прошлой неделе открыла круглосуточную автомойку с самообслуживанием. Она — одна из первых, кто воспользовался программой «Ауыл аманаты». Взяла кредит на сумму 5,5 млн. тенге под 2,5% годовых на пять лет. Также в этой программе предусмотрены кредитные каникулы. Предпринимательница воспользовалась этой возможностью и взяла каникулы на 3 месяца. На данный момент кредитный платеж составляет 106 тенге в месяц. Осенью при автомойке бизнесвумен планирует открыть шиномонтажку.

АЙМАН БАЙДИЛДАЕВА, предприниматель, Кызылжарский район:

— Оборудование итальянского производства из Алматы. Там взяли три насоса. Три бокса находятся, пылесос. Сейчас всё подключено, автоматизировано. Два рабочих места. Через карьерный центр два человека. Они вот сейчас начали работать . Зарплата в данное время по 150 тысяч тенге. Я уже не в первый раз кредитуюсь и залог у меня готовый был. Автомагазин рядом. Ко всем условиям я была готова в течение двух недель. Я собрала документы, мне менеджеры «Атамекен» помогли с бизнес-планом.

Программа «Ауыл аманаты» направлена на повышение доходов сельского населения. В прошлом году по данной программе одобрили 236 заявок на сумму 1,8 млрд тенге. В Кызылжарском районе по программе «Ауыл аманаты» воспользовались 45 человек на общую сумму почти 400 млн тенге.

ТАЛГАТ ЖУМАБЕКОВ, руководитель отдела по реализации государственных программ в сфере МСБ АО «СПК»Солтүстік»:

— Это такие бизнес-направления, как животноводство, растениеводство, приобретение техники, оборудования. Приняли участие все предприниматели области. В прошлом году выдавали заём под 2,5% годовых. Максимальный срок займа — 7 лет. Это касается проектов животноводства. На иные бизнес-проекты максимальный срок — 5 лет. В программе предусмотрен льготный период, который составляет одну треть от всего срока займа. То есть, если срок займа составляет 6 лет, льготный период 2 года.

В СПК «Солтүстік» добавили, условия по кредитам в этом году изменят.



Камилла Карим